

マスカット オブ アレキサンドリア 提供：源 吉兆庵

岡山市の和菓子メーカー、源 吉兆庵が運営する農園で4月28日、2026年のマスカット オブ アレキサンドリアの収穫が始まります。マスカットを使った代表商品「陸乃宝珠（りくのほうじゅ）」の販売も5月1日、限定店舗などで順次始まります。

農家の人手不足や品種改良などで、マスカット オブ アレキサンドリアの栽培が縮小されています。「陸乃宝珠」の原料を安定して確保するため、源 吉兆庵は2013年1月、農業生産法人「源 吉兆庵農園」を設立し、温室ハウスでマスカット オブ アレキサンドリアを栽培しています。

プランターに1本の苗木を植え、根の張る範囲を制限して水分や肥料を行き渡らせる「根域制限栽培」という方法です。2026年は4月28日から8月まで収穫作業を行い、約55万粒の収穫を見込んでいます。

「陸乃宝珠」は、生のマスカットを求肥（やわらかい餅）で包み、砂糖をまぶした夏の人気商品です。しゃりっとした食感の求肥からみずみずしい果汁があふれます。1個346円、6個入り2268円など。