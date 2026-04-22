日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。2012年のロンドン五輪ではチームメートとして銅メダルを獲得した迫田さおりと「富士桜カントリー倶楽部」をラウンドしたことを投稿した。【写真】「お花見ゴルフ」を満喫する狩野舞子&迫田さおり（全14枚）このコースでは何度かプレーしているそうだが、「桜の時期に行くのは初めてでした」「いつ行っても本当に難しくてなかなかいいスコ