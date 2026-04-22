歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）とディズニーランドに出かけたことを明かし、親子2ショットや手つなぎショットなどパークを楽しむ様子を連投で紹介した。【写真】「素敵〜」「パパ嬉しいですね」長女・麗禾と“手つなぎ”2ショットでパークを楽しむ市川團十郎「麗禾と、」と題したブログでは、「夢の国 私もディズニーワールド大好きなので、行きたいと言われ