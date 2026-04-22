市川團十郎、長女・堀越麗禾とディズニー満喫 “手つなぎ”親子2ショット披露「ドギマギもしましたが楽しい夜でした」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）とディズニーランドに出かけたことを明かし、親子2ショットや手つなぎショットなどパークを楽しむ様子を連投で紹介した。
【写真】「素敵〜」「パパ嬉しいですね」長女・麗禾と“手つなぎ”2ショットでパークを楽しむ市川團十郎
「麗禾と、」と題したブログでは、「夢の国 私もディズニーワールド大好きなので、行きたいと言われると、嬉しいっす、」と麗禾からのひと声で訪れたことを紹介。別のブログでは、80分待ちの末に「美女と野獣“魔法のものがたり”」に乗ることができたことや花火を楽しんだことなどを伝えている。
一夜明け、22日のブログでは「昨晩はディズニーワールドでした、手を繋いで歩いているとなんか勘違いされるくらいの身長にもなってきて、ドギマギもしましたが楽しい夜でした」と親子水入らずのひとときを振り返っている。
コメント欄には「素敵〜」「可愛い」「パパ嬉しいですね」「どんどん綺麗になって行く」「素敵なお嬢様」「最高ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵〜」「パパ嬉しいですね」長女・麗禾と“手つなぎ”2ショットでパークを楽しむ市川團十郎
「麗禾と、」と題したブログでは、「夢の国 私もディズニーワールド大好きなので、行きたいと言われると、嬉しいっす、」と麗禾からのひと声で訪れたことを紹介。別のブログでは、80分待ちの末に「美女と野獣“魔法のものがたり”」に乗ることができたことや花火を楽しんだことなどを伝えている。
一夜明け、22日のブログでは「昨晩はディズニーワールドでした、手を繋いで歩いているとなんか勘違いされるくらいの身長にもなってきて、ドギマギもしましたが楽しい夜でした」と親子水入らずのひとときを振り返っている。
コメント欄には「素敵〜」「可愛い」「パパ嬉しいですね」「どんどん綺麗になって行く」「素敵なお嬢様」「最高ですね」などの声が寄せられている。