日本空港ビルデングは、羽田空港第3ターミナルに「TASAKI ポップアップストア 羽田空港 第三ターミナル店」を期間限定で4月19日にオープンする。パールやダイヤモンドを中心としたジュエリーショップ。ブランドのアイコンシリーズである「balance」や「danger」をはじめとする「TASAKI COLLECTION LINE」などのTASAKIを代表するラインナップを展開する。場所は第3ターミナル3階国際線制限エリア内114ゲート付近。営業時間は午前7時