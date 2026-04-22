＜シェブロン選手権事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞前哨戦のロサンゼルス大会で予選落ちをした西村優菜。その裏で、マネージャーは他の選手の動向を気にしていた。今季ポイントランキングに基づいて出場資格が与えられるこの海外メジャー初戦。圏内にいた西村だが、7人に抜かされれば出場権を失う状況にあった。【写真】今年は誰が飛び込む？勝者の儀式『池ダイブ』用に急きょ作ら