奈良市立奈良病院によると、きょう4月22日、電子カルテシステムに大規模障害が発生しており、外来診療を制限しているということです。 奈良市の仲川げん市長は自らのSNSで、“サイバー攻撃が原因”としています。 （この記事は情報が入り次第、随時更新していきます）