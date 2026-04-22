香川県庁 香川県は2026年4月15日から「誰もが働きやすい職場環境づくり助成金」の募集を行っています。 短時間正社員制度を整備してから2年以内に新たに短時間正社員を雇用するか、フルタイム正社員を短時間正社員に転換して6カ月以上雇用する企業に対し、経費の一部として50万円を助成します。 500社余り（2026年3月現在）登録の「かがわ働き方改革推進宣言」を行った企業か、申請時までに宣言を行う予定の企業が対象で