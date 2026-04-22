ORANGE RANGEが、「FIFAワールドカップ2026」DAZNのオフィシャルアンセムを書き下ろしすることを発表した。DAZNは、史上最大規模となる「FIFAワールドカップ2026」の全104試合全てをライブ配信する国内唯一のサービスとして、日本代表戦は全試合「無料」でお届けする。これまでのスポーツ観戦の常識を覆す最新テクノロジーと、キャスト陣による独自のコンテンツで、スタジアムを超える圧倒的な没入感と熱狂を提供していく。さらに