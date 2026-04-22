ORANGE RANGE、「FIFAワールドカップ2026」を彩るDAZNのアンセムを書き下ろし決定
ORANGE RANGEが、「FIFAワールドカップ2026」DAZNのオフィシャルアンセムを書き下ろしすることを発表した。
DAZNは、史上最大規模となる「FIFAワールドカップ2026」の全104試合全てをライブ配信する国内唯一のサービスとして、日本代表戦は全試合「無料」でお届けする。これまでのスポーツ観戦の常識を覆す最新テクノロジーと、キャスト陣による独自のコンテンツで、スタジアムを超える圧倒的な没入感と熱狂を提供していく。
さらに、「FIFAワールドカップ2026」を壮大なドラマと捉え、「顔」となる方にそれぞれが持つサッカーや選手への思いや愛情、楽しみ方を伝えながら、40日にも及ぶドラマを楽しんでもらうDAZNの企画「FIFAワールドカップ2026」ストーリー第四弾としてORANGE RANGEが選出された。
今回の主役はピッチ上の選手たちだけではなく、W杯を本当に熱くする、あらゆる画面の前の「ファン」。ORANGE RANGEは、全104試合にわたる世界最大の祭典を全力で盛り上げるための“ある壮大な仕掛け”を準備中だという。新曲、そして彼らの挑戦の全貌は、後日発表となる。
◾️DAZNについて
日本では明治安田Ｊリーグやプロ野球*、B.LEAGUE、ジャパンラグビー リーグワンと国内の４大スポーツの最高峰の戦いをお楽しみいただけます。サッカーコンテンツは、ＳＯＭＰＯ WEリーグ、日本代表が躍動するAFCアジア最終予選などのAFC公式14大会、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAなど、男女を問わず国内、アジア、欧州で行われる多数の試合を放映しています。そして、2026年6月から7月には「FIFAワールドカップ2026」の全104試合をライブ配信する国内唯一のサービスとなり、日本代表戦は無料ライブ配信をいたします。さらにモータースポーツ、NFL、ボクシング、総合格闘技、アクションスポーツからオリジナルのドキュメンタリーや情報番組まで、日本最大のライブスポーツ配信プラットフォームとして（※自社調べ：配信試合数、時間において）世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮をお届けしています。ご利用プランは「DAZN Standard」「DAZN Baseball」「DAZN Global」の3つの有料プランに加え、セレクトされたコンテンツはご登録だけで、またはご登録がなくても無料でご視聴いただけます。
*: 広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。
DAZN：https://dazn.com/ja-JP/home
◾️「ドラマティック平凡」
2026年4月29日（水）リリース
※映画『アギト-超能力戦争-』主題歌
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