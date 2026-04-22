ORANGE RANGEが、「FIFAワールドカップ2026」DAZNのオフィシャルアンセムを書き下ろしすることを発表した。

DAZNは、史上最大規模となる「FIFAワールドカップ2026」の全104試合全てをライブ配信する国内唯一のサービスとして、日本代表戦は全試合「無料」でお届けする。これまでのスポーツ観戦の常識を覆す最新テクノロジーと、キャスト陣による独自のコンテンツで、スタジアムを超える圧倒的な没入感と熱狂を提供していく。

さらに、「FIFAワールドカップ2026」を壮大なドラマと捉え、「顔」となる方にそれぞれが持つサッカーや選手への思いや愛情、楽しみ方を伝えながら、40日にも及ぶドラマを楽しんでもらうDAZNの企画「FIFAワールドカップ2026」ストーリー第四弾としてORANGE RANGEが選出された。

今回の主役はピッチ上の選手たちだけではなく、W杯を本当に熱くする、あらゆる画面の前の「ファン」。ORANGE RANGEは、全104試合にわたる世界最大の祭典を全力で盛り上げるための“ある壮大な仕掛け”を準備中だという。新曲、そして彼らの挑戦の全貌は、後日発表となる。

◾️「ドラマティック平凡」

2026年4月29日（水）リリース

※映画『アギト-超能力戦争-』主題歌