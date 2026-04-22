プログレッシヴポップバンド・Alternation of Generations待望の復活EP『REVOLVE』が本日発売、配信開始された。Alternation of Generationsは、DANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）など、ロックシーンでも名うての実力派によって2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた“プログレッシヴポップ”という独自のジャンルを