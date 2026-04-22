Alternation of Generations、復活EP『REVOLVE』本日リリース
プログレッシヴポップバンド・Alternation of Generations待望の復活EP『REVOLVE』が本日発売、配信開始された。
Alternation of Generationsは、DANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）など、ロックシーンでも名うての実力派によって2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた“プログレッシヴポップ”という独自のジャンルを形成し大きな話題となった。
約4年にわたる沈黙を破って待望の再始動となる2nd EP『REVOLVE』は、前作に比べて更に難解且つポップさを極めたまさにAlternation of Generationsを表す一枚。変拍子が大好きだという方もそうでない方も、是非一度はその神髄に触れてみてほしい。
そして本日、2nd EP『REVOLVE』発売を記念して、全曲試聴トレーラーも公開となった。Alternation of Generationsの多彩な楽曲の数々が感じられる動画となっているので、是非チェックしてみてほしい。
■2nd EP『REVOLVE』
2026年4月22日(水)発売
品番：KICS-4251
定価：￥2,900（税抜価格￥2,636）
収録内容
01. REVOLVE
02. THE M＠D SHOW
03. Day After Day
04. ルミナス
05. Lost Child
06. Grateful for Everything
[メンバー]：
DANCHO (Vocal)
YOSHIHIRO (Guitar)
Ryosuke (Bass)
FUMIYA (Drums)
■「REVOLVE」配信
https://king-records.lnk.to/byUht0
■＜ライヴスケジュール＞
4/25（土） 札幌Crazy Monkey
4/26（日） 札幌Crazy Monkey
5/16（土） 心斎橋CLAPPER
5/17（日） 今池3STAR
5/24（月） 高田馬場CLUB PHAGE
関連リンク
◆Alternation of Generations オフィシャルX