プログレッシヴポップバンド・Alternation of Generations待望の復活EP『REVOLVE』が本日発売、配信開始された。

Alternation of Generationsは、DANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）など、ロックシーンでも名うての実力派によって2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた“プログレッシヴポップ”という独自のジャンルを形成し大きな話題となった。

約4年にわたる沈黙を破って待望の再始動となる2nd EP『REVOLVE』は、前作に比べて更に難解且つポップさを極めたまさにAlternation of Generationsを表す一枚。変拍子が大好きだという方もそうでない方も、是非一度はその神髄に触れてみてほしい。

そして本日、2nd EP『REVOLVE』発売を記念して、全曲試聴トレーラーも公開となった。Alternation of Generationsの多彩な楽曲の数々が感じられる動画となっているので、是非チェックしてみてほしい。





■2nd EP『REVOLVE』

2026年4月22日(水)発売 品番：KICS-4251

定価：￥2,900（税抜価格￥2,636） 収録内容

01​. REVOLVE

02​. THE M＠D SHOW

03​. Day After Day

04​. ルミナス

05​. Lost Child

06​. Grateful for Everything [メンバー]：

DANCHO (Vocal)

YOSHIHIRO (Guitar)

Ryosuke (Bass)

FUMIYA (Drums) 商品情報 https://kings-rock.jp/release/kicp-4251

■「REVOLVE」配信

https://king-records.lnk.to/byUht0

■＜ライヴスケジュール＞

4/25（土） 札幌Crazy Monkey

4/26（日） 札幌Crazy Monkey

5/16（土） 心斎橋CLAPPER

5/17（日） 今池3STAR

5/24（月） 高田馬場CLUB PHAGE