Insta360 Japan株式会社は4月22日（水）、一般社団法人倶知安観光協会（北海道虻田郡倶知安町）と観光プロモーションに関するパートナーシップを締結したと発表した。同社にとって、観光協会との連携は初の事例となる。 本パートナーシップは、Insta360の360°映像技術と、倶知安町の持つ豊かな観光資源を掛け合わせ、地域の魅力を国内外へ発信することを目的としたもの。 世界有数のスノ&#