株式会社SAEDAは、コンパクトデジタルカメラ「B-Quest BQ1」を5月7日（木）に発売する。想定販売価格は1万8,800円。 同社のオリジナルブランド「BECKS」から展開されるモデル。これまでカメラバッグや三脚などの周辺機器を中心に展開してきた同社が、「撮影そのものの楽しさを体験してほしい」との思いから新たに企画・開発したオリジナルのデジタルカメラとしている。カメラ初心者でも直感的に扱えるシンプルな操作性と、洗練