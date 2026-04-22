株式会社SAEDAは、コンパクトデジタルカメラ「B-Quest BQ1」を5月7日（木）に発売する。想定販売価格は1万8,800円。

同社のオリジナルブランド「BECKS」から展開されるモデル。これまでカメラバッグや三脚などの周辺機器を中心に展開してきた同社が、「撮影そのものの楽しさを体験してほしい」との思いから新たに企画・開発したオリジナルのデジタルカメラとしている。カメラ初心者でも直感的に扱えるシンプルな操作性と、洗練されたデザインの両立を目指したという。

背面にはタッチ操作に対応する4.0型の液晶モニターを搭載。一般的なデジタルカメラが採用する3.2型クラスよりも面積が広いため、撮影時も細部まで確認しやすく、構図の整理や水平の確認が容易としている。

本体の前面と背面にそれぞれレンズを備えた「デュアルレンズシステム」を採用。ボタンひとつでメインカメラとインカメラを切り替えられる。

Wi-Fi通信機能を内蔵しており、専用アプリを介して撮影データをスマートフォンへ転送可能。パソコンを使わずにSNSなどへ共有できる。そのほか、15種類のクリエイティブフィルターや、アクセサリーを装着できるコールドシューも備える。

MP3およびMP4形式のファイル再生にも対応。撮影した動画だけでなく、保存した音楽や映像コンテンツを本体で視聴できる。

クリエイティブフィルター

コールドシュー

イメージセンサー：800万画素・1/2.9型CMOS（メインカメラ）、500万画素・1/3.2型CMOS（インカメラ） 焦点距離：3.68mm（35mm判換算約25mm） 最短撮影距離：約20cm ズーム：10倍デジタルズーム Wi-Fi：あり 手ブレ補正：あり ホワイトバランス：自動、晴天、曇天、白熱灯、蛍光灯 画像フォーマット：JPG ビデオフォーマット：MP4 最大動画解像度：4,096×2,304 30fps（5K） メモリーカード：microSDカード（8GB～256GBまで） インターフェイス：USB Type-C 内臓バッテリー容量：1,200mAh 撮影可能枚数：約130枚（フル充電） 充電時間：約2.5時間 外形寸法：117×69×32mm（突起部は除く） 重量：約182g（microSDカード含む） 付属品：USB充電ケーブル、ストラップ、クロス、カメラポーチ、取扱説明書