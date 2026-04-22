韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が22日、自身のインスタグラムを更新した。【動画】「スリルありすぎ！」BTS・Jung Kook、バイクに乗り街を駆け抜けるJung Kookは「ずっとやってみたかった」というコメントとともに、BTSの楽曲「Hooligan」に合わせた動画を公開。バイクに乗り、颯爽と街を駆け抜けている。この投稿にファンからは「バイクに乗ってるグクがかっこいい」「スリルありすぎ！」「かっこよす