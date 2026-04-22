BTS・Jung Kook、バイクに乗り街を駆け抜ける 「スリルありすぎ！」「後ろに乗せてほしい」「編集がさすがグク」
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が22日、自身のインスタグラムを更新した。
【動画】「スリルありすぎ！」BTS・Jung Kook、バイクに乗り街を駆け抜ける
Jung Kookは「ずっとやってみたかった」というコメントとともに、BTSの楽曲「Hooligan」に合わせた動画を公開。バイクに乗り、颯爽と街を駆け抜けている。
この投稿にファンからは「バイクに乗ってるグクがかっこいい」「スリルありすぎ！」「かっこよすぎて無理ぃ」「ヘルメットで顔見えないのにかっこよすぎるよ」「後ろに乗せてほしい」「編集がさすがグク」と反響が集まっている。
【動画】「スリルありすぎ！」BTS・Jung Kook、バイクに乗り街を駆け抜ける
Jung Kookは「ずっとやってみたかった」というコメントとともに、BTSの楽曲「Hooligan」に合わせた動画を公開。バイクに乗り、颯爽と街を駆け抜けている。
この投稿にファンからは「バイクに乗ってるグクがかっこいい」「スリルありすぎ！」「かっこよすぎて無理ぃ」「ヘルメットで顔見えないのにかっこよすぎるよ」「後ろに乗せてほしい」「編集がさすがグク」と反響が集まっている。