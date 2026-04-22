２２日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比で３００円超上昇し、５万９７００円台と取引時間中の最高値を更新した。午前の終値は３０４円３９銭高の５万９６５３円５６銭だった。日経平均への影響度が大きいソフトバンクグループなどの銘柄が値上がりしている。一方、トランプ米大統領がイランとの停戦を延長すると表明したことで、戦闘終結への不透明感が強まり、相場の重しとなっている。市場関係