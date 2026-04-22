夏の海水浴シーズンを前に、兵庫県豊岡市の海水浴場では水質調査が行われています。 海の中へと入る、ウエットスーツ姿の職員。海水浴場の水質調査は、海水浴シーズンを控えたこの時期に毎年行われています。 兵庫県豊岡市の竹野浜海水浴場では22日午前、環境課の職員が利用度が最も高い水深1メートルから1.5メートルの地点に入って海水を採取しました。 水質調査は豊岡市、香美町、新温