Anthropicが2026年4月7日に発表したAIモデル「Claude Mythos Preview」はサイバー攻撃性能が非常に高く、AIによるサイバー攻撃への対策を進めるために一般公開は控えて一部の組織にのみ限定公開されています。そんなClaude Mythos Previewへのアクセス権を不正なユーザーが獲得してしまったことがBloombergによって報じられています。Anthropic’s Mythos AI Model Is Being Accessed by Unauthorized Users - Bloomberghttps://ww