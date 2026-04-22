開催：2026.4.22 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 5 - 1 [パイレーツ] MLBの試合が22日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパイレーツが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。 1回表、2番 ライアン・オハ&