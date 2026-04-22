株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan AF 17mm f/1.8 Air APS-C」を4月22日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。ソニーE、富士フイルムXマウント用を用意する。 35mm判換算で26mm相当の焦点距離となるAPS-Cフォーマット向け単焦点レンズ。ソニーEマウント用は質量を約162g、外形寸法を約Φ60×47mmに抑えており、持ち歩きやすさを重視した「Air」シリーズとして、日常のスナ