「良心的な成分」で女性ユーザーから厚い信頼を得ていた韓国の化粧品ブランドが、とある女性インターネット配信者とのコラボをめぐって物議を醸している。【写真】カンボジアで“謎の死”を遂げた韓国の美女配信者「ブランドのアイデンティティと相反するマーケティングに失望した」として消費者の退会ラッシュが相次ぐと、企業側は即座に販売を中断し、謝罪文を出して火消しに乗り出した。化粧品ブランド「SIDMOOL（シドムール）