メルセデス・ベンツ G580 with EQ テクノロジーエディション1価格：2635万円正直言うと、見た目はガソリン車のGクラスとほとんど変わらない。今回は一般道を中心に徹底試乗。その走りの実力はいかほどか!?メルセデス・ベンツのGクラスが、ついにEV化された。武骨な見た目はそのままに、中身は最先端。だが気になるのはそこじゃない!!果たしてオンロードでちゃんと使えるの？日常性能はどうよ!?そのリアルを確かめるべく