法人税約４８００万円を脱税したとして、東京国税局がＩＴサービス会社「マイハート」（東京都台東区寿）と中国籍の同社代表取締役の女（３１）を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことが、関係者の話でわかった。関係者によると、同社は業務システムの開発や保守などを行う技術者を取引先に派遣する事業で売り上げを伸ばしていたが、架空の外注費を計上するなどし、２０２４年２月期までの２年間で、所得約１億８９００万