川崎重工業から中国の関連会社に出向した男性の自死をめぐり、遺族が過重労働が原因だと訴え、川重側に損害賠償を求めていた裁判の控訴審で、川重側が一定の解決金を支払う内容で和解が成立しました。 【写真を見る】【画期的】出向先の中国で“過労自死”川崎重工業に対する損賠訴訟で和解成立川重側が一定の解決金支払い「海外出向者の安全を考える上で非常に大きな意味持つ和解」と遺族側も評価 遺族側は “海外出