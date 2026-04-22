記事ポイント東京スカイツリーにクラウド型チケット管理システム「Smart Hello チケット」を導入2026年3月に段階運用を開始し、4月から本格稼働Web入場、変動価格、団体予約や駐車場予約の一元管理に対応東京スカイツリーに、システム ディのクラウド型チケット管理システム「Smart Hello チケット」が導入されました。2026年3月より段階的に運用を始め、2026年4月から本格稼働しています。訪日観光客の増加や販売チャネルの多様化