開催：2026.4.22 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 6 - 12 [レッズ] MLBの試合が22日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとレッズが対戦した。 レイズの先発投手はスティーブン・マッツ、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。 1回表、3番 エリー・デラクルス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームラ