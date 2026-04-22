開催：2026.4.22 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 3 - 5 [ツインズ] MLBの試合が22日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。 3回裏、2番 フランシスコ・リンドア 6球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでメ