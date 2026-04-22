開催：2026.4.22

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 5 [ツインズ]

MLBの試合が22日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。

3回裏、2番 フランシスコ・リンドア 6球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 3-0 MIN

6回表、1番 バイロン・バクストン 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 NYM 3-2 MIN

7回表、6番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 NYM 3-3 MIN

9回表、6番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 NYM 3-4 MIN、7番 マシュー・ワルナー カウント3-2から押し出しの四球でツインズ得点 NYM 3-5 MIN

試合は3対5でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのブライソン・サンズで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はメッツのデビン・ウィリアムズで、ここまで0勝1敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 10:58:11 更新