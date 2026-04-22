2026年4月22日（水） MLB メッツ vs ツインズ 試合結果
開催：2026.4.22
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 3 - 5 [ツインズ]
MLBの試合が22日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。
メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。
3回裏、2番 フランシスコ・リンドア 6球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 3-0 MIN
6回表、1番 バイロン・バクストン 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 NYM 3-2 MIN
7回表、6番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 NYM 3-3 MIN
9回表、6番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 NYM 3-4 MIN、7番 マシュー・ワルナー カウント3-2から押し出しの四球でツインズ得点 NYM 3-5 MIN
試合は3対5でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのブライソン・サンズで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はメッツのデビン・ウィリアムズで、ここまで0勝1敗2S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-22 10:58:11 更新