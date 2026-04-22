Marshall Groupは、ポータブルスピーカー『Kilburn III』の新色「Brown」を4月24日に発売することを発表した。 『Kilburn III』は、Marshallのアンプやロックンロールの歴史にインスパイアされたクラシックな外観を踏襲したポータブルスピーカーだ。ベルベット縁のストラップやロータリーノブを備え、定番のデザインに仕上げられている。 従来モデル『Kilburn II』