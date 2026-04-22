グループTS（防弾少年団）メンバーのV（ヴィ）が、日本でのオフの日常を公開し、ファンの関心を集めた。Vは20日、自身のSNSに「僕はマサラタウンから始める」というコメントとともに近況写真を掲載した。公開された写真の中のVは、日本の東京に位置する「ポケパーク カントー（PokéPark KANTO）」を訪れている様子だ。特にVは、コダックの帽子をかぶってポケモンのキャラクターであるカビゴンと並んで笑顔で立つ姿で目を引い