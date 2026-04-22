BTSのVが“自分自身の物語”を明かした。このほど、米音楽誌『ローリングストーン』のインタビューに応じたV。【画像】V、ジェニーとの“キス写真”流出か「演技も音楽も心構えは同じです。一つのジャンルに固執せず、多様なジャンルの音楽や、さまざまな役柄の演技に挑戦してみたい」と、演技について言及。彼にとって、演技も音楽の延長線上にあるという。続いて兵役期間については、「自分自身を振り返り、“最終的に自分をどの