日本バレーボール協会の川合俊一会長が訪れた場所にフォロワーがざわついた。２２日までに「先週末」とインスタグラムを更新。「ＢＴＳのコンサートに行ってきました」とメンバー７人の完全体でワールドツアー中の世界的人気グループ「ＢＴＳ」の東京ドームライブへ行ったことを写真を添えて伝えた。またストーリーズには「一緒に行ったのは妻たちです」と元女優の妻と腕を組んだショットもアップした。この投稿には「私は