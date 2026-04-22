LIVゴルフの存続が危ぶまれる中、ブライソン・デシャンボー（米国）が契約更新に際し、5億ドル（約795億円）を要求していると「ジ・アスレチック」が報じた。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイング今季メジャー初戦となる「マスターズ」に出場したデシャンボーは、トータル6オーバーと振るわず予選落ち。続くLIVゴルフの「メキシコシティ大会」では、3日目のラウンド中にグリーン周りのラフが剥がれベアグラウ