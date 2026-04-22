腎盂腎炎では、高熱とともに震えや悪寒が現れることがあります。これらは身体が細菌感染と闘っているサインであり、症状の程度によっては緊急の対応が必要になる場合もあります。震えが起こる仕組みや、悪寒が長引く場合に考えられる重症化のリスクについて、適切な対処法とあわせて説明します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事し