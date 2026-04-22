睡眠薬が認知症リスクに影響するかどうかは、薬剤の種類だけでなく、使用期間・用量・年齢・併用薬など、さまざまな要因が絡み合っています。特に問題となりやすいのが医師の指示を超えた長期使用や多剤併用です。どのような使用パターンがリスクを高めるのか、メカニズムとともに解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。