睡眠薬の長期使用で認知症リスクが上昇？ 高齢者や「あの薬剤との併用」は特に注意！

睡眠薬が認知症リスクに影響するかどうかは、薬剤の種類だけでなく、使用期間・用量・年齢・併用薬など、さまざまな要因が絡み合っています。特に問題となりやすいのが医師の指示を超えた長期使用や多剤併用です。どのような使用パターンがリスクを高めるのか、メカニズムとともに解説します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

認知症リスクを高める睡眠薬使用のパターン

睡眠薬の使用が認知症リスクを高めるかどうかは、使用する薬剤の種類だけでなく、使用期間、用量、年齢、併用薬などさまざまな要因が関係します。特に問題となるのは、医師の指示を超えた長期使用や、複数の睡眠薬を同時に使用する多剤併用です。適切な使用方法を理解し、定期的に医師と相談しながら見直しを行うことが、リスクを最小限に抑えるために重要です。

長期使用による認知機能低下のメカニズム

睡眠薬を長期間使用すると、脳内の神経伝達物質のバランスが変化し、自然な睡眠リズムが乱れる可能性があります。特にベンゾジアゼピン系薬剤は、GABA受容体に長期間作用することで、受容体の感受性が低下し、薬剤への依存が形成されます。この状態では、薬剤なしでは入眠が困難になり、用量を増やさなければ効果が得られなくなる耐性が生じます。また、ベンゾジアゼピン系薬剤は、記憶の形成に重要な役割を果たす海馬の機能を抑制することが知られており、長期使用により新しい情報の記銘や想起が困難になることがあります。さらに、深い睡眠段階であるノンレム睡眠の質が低下し、脳の老廃物排出機能が損なわれる可能性も指摘されています。これらの複合的な影響により、認知機能の低下が進行すると考えられています。使用期間が6ヶ月を超える場合は、特に注意が必要です。

高齢者における特有のリスク要因

高齢者は若年者と比較して、睡眠薬による認知機能への影響を受けやすい傾向があります。これは、加齢に伴う肝臓や腎臓の代謝機能の低下により、薬剤が体内に長く留まりやすくなるためです。また、高齢者は複数の慢性疾患を抱えていることが多く、他の薬剤との相互作用により、予期しない副作用が生じるリスクが高まります。特に、抗コリン作用を持つ薬剤との併用は、認知機能への悪影響を増大させる可能性があります。高齢者では、睡眠薬の使用により日中の眠気やふらつきが生じやすく、転倒による骨折や頭部外傷のリスクも上昇します。これらの外傷は、認知症の発症や進行を早める要因となりえます。したがって、高齢者への睡眠薬処方は、より低用量から開始し、使用期間を限定することが推奨されています。定期的な認知機能の評価と、転倒リスクの確認も重要です。

まとめ

睡眠薬や睡眠導入剤は、適切に使用すれば不眠症状の改善に有効な手段です。しかし、認知症リスクや依存性といった問題を理解し、長期使用を避けることが重要です。減薬は段階的かつ計画的に進め、非薬物療法を併用することで成功率が高まります。睡眠の質を長期的に維持するためには、生活習慣の改善と認知行動療法の実践が不可欠です。不安や疑問がある場合には、自己判断せず、必ず医師や専門家に相談してください。適切な知識とサポートにより、安全で質の高い睡眠を取り戻すことができます。

参考文献

日本睡眠学会「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」 日本老年医学会「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」