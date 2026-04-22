片頭痛を長期的に管理するうえで、日々の生活習慣の見直しは欠かせません。睡眠や運動、ストレスとの向き合い方が、予兆から頭痛への移行を左右することがあります。本章では、睡眠と片頭痛の関係、そして日常的なストレス管理と予防的なアプローチについて詳しく解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知