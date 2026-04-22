◎◎できていますか？片頭痛になりやすい人の共通習慣と予防法【医師監修】

片頭痛を長期的に管理するうえで、日々の生活習慣の見直しは欠かせません。睡眠や運動、ストレスとの向き合い方が、予兆から頭痛への移行を左右することがあります。本章では、睡眠と片頭痛の関係、そして日常的なストレス管理と予防的なアプローチについて詳しく解説します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

予兆から頭痛への移行を防ぐライフスタイル

日常生活の中で片頭痛の引き金を減らし、予兆が頭痛に発展しにくい身体づくりをすることが、長期的な管理には不可欠です。

睡眠と片頭痛の関係

睡眠の質と量は片頭痛と密接に関連しています。睡眠不足だけでなく、寝過ぎも片頭痛の引き金となります。理想的なのは、毎日同じ時間に就寝・起床する規則正しい睡眠習慣です。週末の寝だめは生体リズムを乱し、片頭痛を誘発する可能性があるため、平日と週末で睡眠時間に大きな差をつけないことが推奨されます。

睡眠環境の整備も重要です。暗く静かで、適度な温度の寝室が理想的です。就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトが睡眠ホルモンのメラトニン分泌を抑制するため避けましょう。また、カフェインやアルコールは睡眠の質を低下させるため、夕方以降の摂取は控えることが望ましいとされています。

ストレス管理と予防的アプローチ

心理的ストレスは片頭痛の主要な引き金の一つです。ストレス自体だけでなく、強いストレスから解放された後に頭痛が起こる「週末頭痛」も知られています。日常的なストレス管理として、リラクゼーション技法（深呼吸、瞑想、ヨガ）が有効です。これらは自律神経のバランスを整え、片頭痛の頻度を減らす効果が報告されています。

適度な運動も予防に役立ちます。ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動は、血流を改善し、ストレスホルモンを減少させます。ただし、急激な激しい運動は逆に片頭痛を誘発することがあるため、自分の体調に合わせた強度で継続することが大切です。運動習慣は、片頭痛の予防だけでなく、全般的な健康増進にも寄与します。

まとめ

片頭痛は適切な治療によって、発作の頻度や重症度を大幅に軽減できる疾患です。予兆から閃輝暗点、嘔吐に至るまでの各段階を理解し、自分の症状パターンを把握することで、早期対処が可能になります。生活習慣の見直しと適切な薬物療法の組み合わせにより、片頭痛と上手に付き合いながら質の高い生活を送ることができます。症状が日常生活に支障をきたしている場合は、我慢せずに専門医療機関を受診し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。片頭痛は決して「我慢すべき症状」ではなく、適切な医療介入によって管理できる疾患であることを理解し、積極的に治療に取り組みましょう。

参考文献

神経治療学会「頭痛の診療ガイドライン2021」

厚生労働省「頭痛について」

日本神経学会「頭痛診療のガイドライン」