血液検査は適切なタイミングで受けることで、早期発見と予防につながります。また、検査前後の準備や結果の見方にも注意が必要です。本章では、健康診断の重要性や検査前のポイント、結果の正しい解釈について解説します。検査を有効に活用し、継続的な健康管理に役立てましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センタ