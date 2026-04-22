40歳からの血液検査ガイド 「倦怠感」の原因を特定するためのベストなタイミングとは？

血液検査は適切なタイミングで受けることで、早期発見と予防につながります。また、検査前後の準備や結果の見方にも注意が必要です。本章では、健康診断の重要性や検査前のポイント、結果の正しい解釈について解説します。検査を有効に活用し、継続的な健康管理に役立てましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

血液検査を受けるタイミングと注意点

血液検査を適切なタイミングで受けることで、早期診断と治療開始が可能となります。ここでは、受診のタイミングと検査前後の注意点を解説します。

定期的な健康診断の重要性

倦怠感が軽度でも持続する場合や、年齢に応じた健康管理として、定期的な健康診断を受けることが推奨されます。一般的な健康診断では、血算、肝機能、腎機能、脂質、血糖値などの基本的な項目が測定され、無症状の段階で異常を発見できます。特に40歳以上では、生活習慣病や慢性疾患のリスクが高まるため、年1回の健康診断が望ましいとされています。女性では、貧血のリスクが高いため、ヘモグロビン値やフェリチン値の定期的な確認が重要です。また、更年期に差し掛かる45歳以降では、甲状腺機能検査を含めることで、甲状腺機能低下症の早期発見が可能となります。

検査前の準備と結果の解釈

血液検査の前日には、検査項目に応じて必要な準備を確認しましょう。空腹時血糖値や脂質の測定には、10時間以上の絶食が必要とされます。水分摂取は可能ですが、カフェインや糖分を含む飲料は避けます。検査結果は、基準値と比較して判定されますが、個人差や測定誤差を考慮する必要があります。軽度の異常値であっても、複数回の検査で異常が持続する場合には精密検査が推奨されます。また、基準値内であっても、前回の検査と比較して大きな変動がある場合には注意が必要です。結果の解釈には専門的な知識が求められるため、必ず医師の説明を受け、疑問点があれば積極的に質問することが重要です。

まとめ

倦怠感は日常生活の質を大きく低下させる症状であり、その背景には多様な要因が存在します。睡眠の質の低下、更年期におけるホルモン変動、心理的ストレス、貧血や甲状腺機能異常といった身体疾患など、原因を特定するためには症状の詳細な観察と血液検査が不可欠です。生活習慣の見直しやストレスマネジメントにより改善が期待できる場合もありますが、症状が持続する場合には医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

参考文献

厚生労働省慢性疲労症候群

日本甲状腺学会甲状腺の病気について

国立がん研究センター がん情報サービス「倦怠感（だるさ）」