元AKB48で女優の永尾まりやが、ショートドラマ『あなたが嫌い 〜女の欲望と嫉妬の渦〜』で初の主演を務める。同作は、ショートドラマアプリ「BUMP」にて4月22日（水）19:00より独占配信される。 漫画家・宮崎摩耶氏が原作、オギノユーヘイ氏が作画を手がけるコミック『あなたが嫌い 〜女の欲望と嫉妬の渦〜』（ゼノンコミックス／コアミックス）の実写化となる本作。六本木の高級キャバクラを舞台に、ナンバーログインして続きを読