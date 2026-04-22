イラストレーターのあみなさんの3つの漫画が、インスタグラムで合計1万3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む世界中から注目を集めているアメリカ・イスラエルとイランとの戦争。「戦争はなぜ起きたのか」「戦争によって、私たちの生活にどのような変化があるのか」などを、簡単に解説した内容で、読者からは「とても勉強になりました」「戦争、早く終わってほしいですね」「日本は絶対に参戦し