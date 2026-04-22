２年間の逃亡の末に警視庁湾岸署から出てきた護送車。本来ならば、後部座席の真ん中に容疑者が座っているはずだが、その姿を見ることはできなかった。待ち構えた報道陣に自分の姿を撮影させまいと、終始、身体を前に倒していたからだった──。４月13日、覚醒剤を輸入したとして覚せい剤取締法違反（営利目的輸入）容疑で逮捕されたのは、住吉会幸平一家の樋田涼容疑者（30）。同15日、検察庁に送検された。「樋田容疑者は’24年に