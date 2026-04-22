＜シェブロン選手権事前情報◇21日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメジャー今季初戦「シェブロン選手権」の賞金総額が、900万ドル（約14億3500万円）に引き上げられることが発表された。優勝者には135万ドル（約2億1500万円）が贈られる。【写真】池にも飛び込んだ！ 西郷真央の昨年Vを写真で振り返る前年から100万ドルの増額となり、タイトルスポンサーのシェブロンが就任した2022