4月23日は「子ども読書の日」です。スマートフォンやテレビゲームの普及で、子どもの読書離れが指摘される中、北九州市では本の楽しさを伝える取り組みが行われています。 ■小学生「こんな山道は走れる？一か八かの作戦じゃない？」「走れるんじゃない？」「殺人事件を解決するところ、結構おもしろい。」本を手に楽しそうに話す子どもたち。北九州市八幡東区の市立高見小学校です。廊下にはミニ図書館と書かれ