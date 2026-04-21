交通事故に巻き込まれた場合、病院へ行くことが第一優先となります。一見、障害がなさそうに見えるムチウチや打撲なども、じつは体がダメージを受けているかもしれません。そんなときに気をつけたいのが、整形外科選びです。交通事故によるケガで整形外科を受診する場合、選ぶ際のポイントがあるのです。一体、どのようなポイントなのか、「いでた整形外科クリニック」の出田先生に解説していただきました。 監修医師