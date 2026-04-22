レースもキャラクターも規格外「反響は凄かったですね。インドネシアの友達からも『記事になっていたよ』って連絡が来ましたから。海外では″ドットキッズ(水玉の少年)″なんてあだ名を付けられていたみたいです」今年２月の大阪マラソン、吉田響（ひびき・23、サンベルクス）は足首から顔まで黒い丸形のパワーテープを全身に貼り付けた異様な姿でスタートラインに立つと、８km手前からペースメーカーを置き去りにして独走（上写真