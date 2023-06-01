政府と与野党による「社会保障国民会議」の有識者会議は２１日、給付付き税額控除の制度設計を議論した。事務負担の軽減などを考慮し、税額控除（減税）とは組み合わせず、所得と連動させた給付のみで実施するよう求める声が相次いだ。給付付き税額控除は、所得に応じて所得税などから一定額を控除し、引き切れない分を現金で給付する制度を指す。政府はこの日の会議で、具体的な実施方法として〈１〉企業が従業員の年末調整で